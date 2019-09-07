МИД назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений, заявили в МИД РФ.
"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МИД выразили надежду, что "этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и "Нормандского формата"".
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru