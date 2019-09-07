МИД назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений, заявили в МИД РФ.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД выразили надежду, что "этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и "Нормандского формата"".

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.