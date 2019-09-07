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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

МИД назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом

15:21 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вслед за взаимным освобождением задержанных Россией и Украиной последуют другие шаги по нормализации отношений и реализации минских соглашений, заявили в МИД РФ.
"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
В МИД выразили надежду, что "этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках минской контактной группы и "Нормандского формата"".
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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