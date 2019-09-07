Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T15:59Z
https://ria.ru/20190907/1558426464.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/51/1558425155_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_526daaec3fd77f613e4f2472d256fb16.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский поблагодарил МИД за участие в его освобождении

15:18 07.09.2019 (обновлено: 15:59 07.09.2019)
150
© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибывший в Москву руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, ранее освобождённый по решению суда, поблагодарил МИД РФ и министра иностранных дел Сергея Лаврова за участие в его освобождении.
"Я понимаю, что огромное количество людей боролись за мое освобождение. Но то, что особенно бросалось в глаза и было самым зримым, эти действия МИДа Российской Федерации, который боролся за меня на всех фронтах. Спасибо огромное! Я уже говорил, что, наверное, самый теплый момент за год с лишним - это мой день рождения 19 февраля этого года, когда Сергей Викторович в эфире на встрече с главой ОБСЕ (Томасом) Гремингером на вопрос обо мне ответил, что поздравляет меня с Днем рождения и я могу чувствовать себя комфортно и знать, что меня точно не бросят. Что я точно могу быть спокойным, что меня никто не бросит. Это дорогого стоило в день рождения", - сказал Вышинский РИА Новости.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
28 августа, 14:51Дело Кирилла Вышинского
"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского
500003
Обсудить 1
Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
Вышинский заявил, что ни в чем не виноват перед Украиной
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Москалькова назвала Вышинского символом борьбы за свободу слова
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Послы стран G7 поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев
Украинский военный
СБУ заявила о продолжении работы по освобождению пленных в Донбассе
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019
Вышинский отметил роль ОБСЕ в своем освобождении
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МИД назвал освобождение россиян и украинцев позитивным сигналом
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым
Политолог отметил роль Медведчука в переговорах межу Россией и Украиной
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
В СПЧ надеются на продолжение диалога между Россией и Украиной
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД рассказал о роли новых властей в нормализации ситуации на Украине
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД отметили готовность Киева к компромиссам
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский с букетами цветов для мамы, жены и Татьяны Москальковой
Вышинский встретился с Москальковой
Дмитрий Киселев
Киселев проанонсировал пресс-конференцию с Вышинским
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский рассказал о кошке, летевшей в Москву вместе с освобожденными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния