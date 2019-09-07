Вышинский поблагодарил МИД за участие в его освобождении

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибывший в Москву руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, ранее освобождённый по решению суда, поблагодарил МИД РФ и министра иностранных дел Сергея Лаврова за участие в его освобождении.
"Я понимаю, что огромное количество людей боролись за мое освобождение. Но то, что особенно бросалось в глаза и было самым зримым, эти действия МИДа Российской Федерации, который боролся за меня на всех фронтах. Спасибо огромное! Я уже говорил, что, наверное, самый теплый момент за год с лишним - это мой день рождения 19 февраля этого года, когда Сергей Викторович в эфире на встрече с главой ОБСЕ (Томасом) Гремингером на вопрос обо мне ответил, что поздравляет меня с Днем рождения и я могу чувствовать себя комфортно и знать, что меня точно не бросят. Что я точно могу быть спокойным, что меня никто не бросит. Это дорогого стоило в день рождения", - сказал Вышинский РИА Новости.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".