Вышинский поблагодарил МИД за участие в его освобождении

"Я понимаю, что огромное количество людей боролись за мое освобождение. Но то, что особенно бросалось в глаза и было самым зримым, эти действия МИДа Российской Федерации, который боролся за меня на всех фронтах. Спасибо огромное! Я уже говорил, что, наверное, самый теплый момент за год с лишним - это мой день рождения 19 февраля этого года, когда Сергей Викторович в эфире на встрече с главой ОБСЕ (Томасом) Гремингером на вопрос обо мне ответил, что поздравляет меня с Днем рождения и я могу чувствовать себя комфортно и знать, что меня точно не бросят. Что я точно могу быть спокойным, что меня никто не бросит. Это дорогого стоило в день рождения", - сказал Вышинский РИА Новости.