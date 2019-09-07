Порошенко похвалил себя за освобождение украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

© AP Photo / Efrem Lukatsky Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал одновременное освобождение осужденных и заключенных между Москвой и Киевом.

В частности, он назвал процесс большим и радостным событием.

"Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" - написал он в Telegram-канале.

При этом Порошенко отметил, что в качестве бывшего главы государства "причастен к освобождению тысяч соотечественников", поэтому понимает, что в этом процессе не бывает простых и линейных решений.

Он также заявил, что гордится тем, что решение Международного трибунала по украинским военным, задержанным за незаконное пересечение морской границы, якобы "приперло к стене" Москву.

"Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - заключил он.

Сегодня в столицы двух стран прибыли самолеты с освобожденными заключенными в рамках договоренностей Москвы и Киева.