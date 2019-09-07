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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Порошенко похвалил себя за освобождение украинских военных

15:16 07.09.2019 (обновлено: 19:51 07.09.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал одновременное освобождение осужденных и заключенных между Москвой и Киевом.
В частности, он назвал процесс большим и радостным событием.
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"Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" - написал он в Telegram-канале.
При этом Порошенко отметил, что в качестве бывшего главы государства "причастен к освобождению тысяч соотечественников", поэтому понимает, что в этом процессе не бывает простых и линейных решений.
Он также заявил, что гордится тем, что решение Международного трибунала по украинским военным, задержанным за незаконное пересечение морской границы, якобы "приперло к стене" Москву.
"Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - заключил он.
Сегодня в столицы двух стран прибыли самолеты с освобожденными заключенными в рамках договоренностей Москвы и Киева.
Стороны приступили к решению этого вопроса в конце лета.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пэтя это отработанная резинка
7 сентября, 20:33
vvovan6331
2760000
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