Столицу Канады заполонили пьяные еноты

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает CBS News

Об одном из таких случаев рассказала местная жительница Эмили Роджерс.

"Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", — рассказала женщина, обнаружившая енота на заднем дворе.

Через несколько часов она обратилась в Службу защиты животных, и зверька забрали на осмотр.

Позже выяснилось, что другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.