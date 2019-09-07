Столицу Канады заполонили пьяные еноты

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает CBS News.
Об одном из таких случаев рассказала местная жительница Эмили Роджерс.
"Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", — рассказала женщина, обнаружившая енота на заднем дворе.
Через несколько часов она обратилась в Службу защиты животных, и зверька забрали на осмотр.
6 сентября 2019 г.
Позже выяснилось, что другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в подобном состоянии.
Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.
Ранц посоветовал не пытаться отрезвить енотов. По его словам, лучше всего просто дать зверьку выспаться.
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