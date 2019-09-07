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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Послы стран G7 поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев

15:11 07.09.2019 (обновлено: 15:45 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали возвращение украинцев на родину в рамках договоренности с РФ об одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц.
"Послы стран "Большой семерки" приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы поздравляем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в заявлении послов в Twitter.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевG7РоссияУкраинаВ мире
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