Послы стран G7 поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствовали возвращение украинцев на родину в рамках договоренности с РФ об одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.