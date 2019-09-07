Меркель назвала освобождение россиян и украинцев полным надежды сигналом

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.

Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах

Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах

"Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой", - заявила Меркель.