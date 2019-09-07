Меркель назвала освобождение россиян и украинцев полным надежды сигналом

БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. "Полным надежды сигналом" назвала канцлер Германии Ангела Меркель взаимную передачу задержанных лиц РФ и Украиной, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.
"Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой", - заявила Меркель.