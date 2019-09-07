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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Меркель назвала освобождение россиян и украинцев полным надежды сигналом

15:07 07.09.2019 (обновлено: 15:08 07.09.2019)
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© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. "Полным надежды сигналом" назвала канцлер Германии Ангела Меркель взаимную передачу задержанных лиц РФ и Украиной, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.
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Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
"Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой", - заявила Меркель.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевАнгела МеркельГерманияРоссияУкраинаВ мире
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