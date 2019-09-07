В МИД отметили готовность Киева к компромиссам

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной стало возможным благодаря выполнению достигнутых лидерами двух стран договоренностей, новая украинская администрация проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предшествующих властей, сообщил МИД РФ.

"Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В. Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - заявили в МИД.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.