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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В МИД отметили готовность Киева к компромиссам

15:04 07.09.2019 (обновлено: 16:50 07.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной стало возможным благодаря выполнению достигнутых лидерами двух стран договоренностей, новая украинская администрация проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предшествующих властей, сообщил МИД РФ.

"Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В. Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", - заявили в МИД.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 14:52Освобождение задержанных россиян и украинцев
Клинцевич призвал продолжить освобождение пленных по формуле "всех на всех"
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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