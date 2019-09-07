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РИА Новости

В Совете Европы поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев

15:02 07.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Совете Европы приветствуют взаимное освобождение заключённых Россией и Украиной, говорится в Twitter пресс-секретаря генсека Совета Дэниела Хольтгена.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.
"Мы приветствуем освобождение заключенных в России и на Украине сегодня", - говорится в сообщении.
"Это важно и поощряет шаги к нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы оказывать помощь в процессе примирения на основе Европейской конвенции по правам человека", - указывается в нем.
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