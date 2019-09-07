В Совете Европы поприветствовали взаимное освобождение россиян и украинцев

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Совете Европы приветствуют взаимное освобождение заключённых Россией и Украиной, говорится в В Совете Европы приветствуют взаимное освобождение заключённых Россией и Украиной, говорится в Twitter пресс-секретаря генсека Совета Дэниела Хольтгена.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В субботу в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину.

"Мы приветствуем освобождение заключенных в России и на Украине сегодня", - говорится в сообщении.