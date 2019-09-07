Москалькова поздравила Вышинского с возвращением домой

"Особенно хотела сказать слова и радости, и поддержки семьям 70 граждан и особенно Кириллу Вышинскому, который сегодня возвращается домой, который так много сделал для того, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего", - сказала Москалькова РИА Новости.