Москалькова поздравила Вышинского с возвращением домой

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский много сделал, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Особенно хотела сказать слова и радости, и поддержки семьям 70 граждан и особенно Кириллу Вышинскому, который сегодня возвращается домой, который так много сделал для того, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего", - сказала Москалькова РИА Новости.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".