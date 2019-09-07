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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Москалькова поздравила Вышинского с возвращением домой

14:57 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский много сделал, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Особенно хотела сказать слова и радости, и поддержки семьям 70 граждан и особенно Кириллу Вышинскому, который сегодня возвращается домой, который так много сделал для того, чтобы поднять право на свободу слова на пьедестал и отстаивать его до последнего", - сказала Москалькова РИА Новости.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаМоскваОбщество
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