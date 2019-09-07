Вышинский отметил роль ОБСЕ в своем освобождении

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время беседы с журналистами в аэропорту Внуково. 7 сентября 2019

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отметил "серьезную роль" ОБСЕ в его освобождении из-под ареста на Украине.

"Я регулярно получал информацию о том, что происходит, знаю фамилии конкретных людей из ОБСЕ, которые прилагали к этому усилия и поэтому, естественно, я чувствую благодарность этим людям и считаю, что ОБСЕ в моем частном случае как организация сыграла серьёзную роль", - заявил Вышинский журналистам.

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Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.