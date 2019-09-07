Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
"Я написала в Минюст США просьбу, чтобы рассмотрели вопрос о передаче его в Россию для дальнейшего его отбывания наказания. Есть такая формула, она, как правило, решается после того, как человек больше половины срока отбыл. У него (Ярошенко) это наступает в октябре, и поэтому мы с этим вопросом будем обращаться повторно в США и надеемся быть услышанными", - сказала Москалькова РИА Новости.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.