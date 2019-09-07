Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.

"Я написала в Минюст США просьбу, чтобы рассмотрели вопрос о передаче его в Россию для дальнейшего его отбывания наказания. Есть такая формула, она, как правило, решается после того, как человек больше половины срока отбыл. У него (Ярошенко) это наступает в октябре, и поэтому мы с этим вопросом будем обращаться повторно в США и надеемся быть услышанными", - сказала Москалькова РИА Новости.