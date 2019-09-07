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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Клинцевич призвал продолжить освобождение пленных по формуле "всех на всех"

14:52 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич считает, что взаимное освобождение граждан Россией и Украиной должно быть продолжено до реализации формулы "всех на всех".
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
"Надеюсь, что обмен заключенными, сняв серьезную эмоциональную проблему в этих отношениях, даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка. Думаю, что Украина заинтересована в этом не меньше, чем Россия. И, конечно, обмен заключенными должен быть продолжен до реализации формулы "всех на всех", - написал он в Facebook.
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