Клинцевич призвал продолжить освобождение пленных по формуле "всех на всех"

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич считает, что взаимное освобождение граждан Россией и Украиной должно быть продолжено до реализации формулы "всех на всех".

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.