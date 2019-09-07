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РИА Новости
Культура

"Не самая сильная сторона": Игорь Крутой удивил фанатов танцами с Кридом

14:42 07.09.2019 (обновлено: 15:58 07.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Нина Зотина
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Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой опубликовал в Instagram видео, на котором танцует на одной сцене с музыкантом Егором Кридом.
На кадрах композитор повторяет за рэпером движения под его композицию "Крутой".
"Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни", — говорится в описании к ролику.
При этом подписчики поддержали композитора.
"У вас с роялем такое танго, что рэперам и не снилось", — написал veter_poet.
"А мне кажется, все гармонично и Круто!" — призналась miss.tomkovich86.
"Ваше новое окружение влияет на Вас! Мы как будто заново знакомимся с Вами", — добавил dimash_support.
Скриншот видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой
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