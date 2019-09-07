"Не самая сильная сторона": Игорь Крутой удивил фанатов танцами с Кридом

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Композитор, пианист и продюсер Игорь Крутой опубликовал в Instagram видео, на котором танцует на одной сцене с музыкантом Егором Кридом.
На кадрах композитор повторяет за рэпером движения под его композицию "Крутой".
"Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни", — говорится в описании к ролику.
При этом подписчики поддержали композитора.
"У вас с роялем такое танго, что рэперам и не снилось", — написал veter_poet.
"А мне кажется, все гармонично и Круто!" — призналась miss.tomkovich86.
"Ваше новое окружение влияет на Вас! Мы как будто заново знакомимся с Вами", — добавил dimash_support.