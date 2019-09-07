Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
"Возвращаются 35 человек, но с ними возвращается еще одно живое существо, кошечка Машка, которую мы в гуманитарных целях передали одному из заключенных в РФ. Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос. Они возвращаются все вместе", - сказала Карпачева в эфире украинского телеканала "Наш".
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.