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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Глава СЖР прокомментировал возвращение Вышинского в Россию

14:38 07.09.2019 (обновлено: 15:42 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя прибытие Кирилла Вышинского в Москву, отметил, что теперь можно вздохнуть спокойно.
Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского доставили в субботу в Москву из Киева, где он был задержан 15 мая 2018 года. В субботу состоялось взаимное освобождение осужденных и задержанных лиц в России и на Украине.
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"Ну, наконец-то можно вздохнуть спокойно. Наконец-то Кирилл Вышинский уже точно освобожден, завершилась длительная и очень непростая работа защитников, правозащитников, журналистских организаций", - сказал Соловьёв РИА Новости.
От имени Союза журналистов России он поблагодарил всех, кто работал над освобождением Вышинского.
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"Теперь появилась уже вполне ощутимая надежда на улучшение отношений между Россией и Украиной", - добавил Соловьев.
Он также отметил, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский "реально взял власть в стране, стало понятно, что он действительно отличается от своего предшественника,... это даёт надежду на то, что ситуация будет исправляться".
"Да, да, вполне возможно, это было действительно так... Теперь это все меняется, меняется к лучшему", - сказал Соловьёв, отвечая на вопрос о том, могло ли прежним украинским властям быть выгодно, чтобы их граждане оставались в российский тюрьмах, чтобы их можно было называть "узниками кремлевского режима".
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСоюз журналистов РоссииВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаВ мире
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