Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T19:26Z
https://ria.ru/20190907/1558424642.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149419/36/1494193666_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dd965eb52de1d0a38943df69b7176b2.jpg
РИА Новости

Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах

14:24 07.09.2019 (обновлено: 19:26 07.09.2019)
8486
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты сервиса HeadHunter составили список свежих вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в разных городах (кроме сферы IT, где сотрудникам традиционно предлагают высокие оклады).
Так, в Москве директор по развитию E-commerce может рассчитывать на 500 тысяч рублей в месяц на руки, директор по контроллингу — на зарплату от 400 до 500 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге открыты вакансии трафик-менеджера с окладом от 300 тысяч рублей на руки и главного бухгалтера с зарплатой от 250 тысяч до вычета НДФЛ.
Доллары США и рубли
1 сентября, 16:49РИА Новости
Эксперты рассказали, в какой сфере можно получать 250 тысяч рублей в месяц
Главе отдела продаж в Новосибирске предлагают 150 тысяч на руки, руководителю отдела таможенного оформления во Владивостоке — 150-200 тысяч на руки, инженеру ПТО в дорожном строительстве в Челябинске — от 100 тысяч на руки.
В Перми ищут начальника коммерческого отдела (100-150 тысяч рублей на руки), в Нижнем Новгороде — директора по персоналу (100 тысяч до вычета НДФЛ), в Саратове — руководителя группы продаж (от 100 тысяч на руки).
Российские рубли
23 июля, 10:34РИА Новости
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Что касается вакансий вне офиса, наиболее выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тысяч в месяц). Далее следуют вакансии замглавы распределительного центра в Екатеринбурге (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), водителя категории "Е" в Московской области (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), механика в автотранспортный цех Саратове (от 110 тысяч на руки) и ведущего инженера по подготовке производства в Красноярске (от 110 тысяч на руки).
В Новом Уренгое руководителю СТО предлагают оклад в 100-150 тысяч рублей на руки, в Омске ищут агронома технолога-конструктора (от 100 тысяч на руки). Также на зарплату от 100 тысяч рублей на руки могут претендовать мастер-приемщик кузовного цеха в Уфе, оператор бетоноукладчика в Тобольске и старший механик пищевого производства в Подмосковье.
392184420
Обсудить 4
РоссияОбщество
Рекомендуем
Пожарный
В Новой Москве локализовали пожар на мусорном полигоне
РИА
Новости
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Лента
новостей
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Волны, вызванные прохождением тайфуна Линлин, в Пусане, Южная Корея. 7 сентября 2019
В Южной Корее женщина погибла из-за тайфуна
Пожарные машины
В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания
Драка в поликлинике в Набережных Челнах
В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
Школьники за компьютерами
В России подготовили список школьных "уроков будущего"
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День города
Бармен наливает пиво в бокал
Австралийский журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов
Енот
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Электронная сигарета
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния