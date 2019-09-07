Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в российских регионах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты сервиса HeadHunter составили Эксперты сервиса HeadHunter составили список свежих вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. В эту подборку вошли предложения для разных профессий в разных городах (кроме сферы IT, где сотрудникам традиционно предлагают высокие оклады).

Так, в Москве директор по развитию E-commerce может рассчитывать на 500 тысяч рублей в месяц на руки, директор по контроллингу — на зарплату от 400 до 500 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге открыты вакансии трафик-менеджера с окладом от 300 тысяч рублей на руки и главного бухгалтера с зарплатой от 250 тысяч до вычета НДФЛ.

Главе отдела продаж в Новосибирске предлагают 150 тысяч на руки, руководителю отдела таможенного оформления во Владивостоке — 150-200 тысяч на руки, инженеру ПТО в дорожном строительстве в Челябинске — от 100 тысяч на руки.

В Перми ищут начальника коммерческого отдела (100-150 тысяч рублей на руки), в Нижнем Новгороде — директора по персоналу (100 тысяч до вычета НДФЛ), в Саратове — руководителя группы продаж (от 100 тысяч на руки).

Что касается вакансий вне офиса, наиболее выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тысяч в месяц). Далее следуют вакансии замглавы распределительного центра в Екатеринбурге (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), водителя категории "Е" в Московской области (от 120 тысяч до вычета НДФЛ), механика в автотранспортный цех Саратове (от 110 тысяч на руки) и ведущего инженера по подготовке производства в Красноярске (от 110 тысяч на руки).