Глава МИД Украины заявил о продолжении работы по освобождению украинцев

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Работа по освобождению украинцев продолжается, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после взаимного освобождения граждан Москвой и Киевом.

Кроме того, он подтвердил передачу из РФ осужденных за терроризм Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также арестованных за нарушение российской границы в ноября 2018 года военнослужащих.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши, наконец, с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко на своей странице в Twitter