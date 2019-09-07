Москалькова оценила важность диалога Путина и Зеленского для освобождения

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву

Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Диалог о взаимном освобождении граждан России и Украины стал возможен только после телефонного разговора президентов этих стран Владимира Путина и Владимира Зеленского в июле, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Трехлетний труд огромного количества народа. После того как состоялся разговор между президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и Зеленским Владимиром Александровичем 11 июля впервые мы почувствовали конструктив и переговоры, взаимный диалог стал получать четкие очертания", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, техническая работа была очень непростой.