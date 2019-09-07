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РИА Новости
Культура

Подруга Капитана Америки снимется с Томом Крузом в "Миссия невыполнима"

15:38 07.09.2019
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© Фото : Paramount Pictures 2011Хейли Этвелл в роли агента Картер в фильме "Первый мститель"
Хейли Этвелл в роли агента Картер в фильме Первый мститель
© Фото : Paramount Pictures 2011
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Английская актриса Хейли Этвелл, известная по роли спецагента Пегги Картер в фильме "Первый Мститель" и других сопутствующих проектах Marvel, снимется в новом боевике "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, о чем сообщил режиссер Кристофер Маккуорри в инстаграме.

"Если вы решите принять Хейли Этвелл", - написал режиссер.

Уже в своем инстаграме актриса ответила Кристоферу Маккуорри постом, в котором подтвердила, что "принимает миссию", только вот фотографию почему-то решила обрезать.

"Миссия: Принято. Хотя я не из тех, кто выполняет приказы", - подписала публикацию актриса.

Пока неизвестно, кого сыграет Этвелл. Подробности сюжета новых фильмов "Миссия невыполнима" еще не раскрыты, за исключением того, что седьмая и восьмая части экшн-франшизы выйдут в 2021 и 2022 году, а также, что актеры Том Круз и Ребекка Фергюсон вернутся к своим ролям.
К съемкам планируют приступить в конце этого года.
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