Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда и прибывший в Москву, заявил, что чувствует себя хорошо, о здоровье "подумает завтра".

"Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара - завтра. А сейчас я наполнен адреналином. Во мне все бурлит, и я вообще, честно скажу, за последние недели никогда так не нервничал", - сказал Вышинский журналистам, сойдя с трапа самолета.

Он отметил, что в тюрьме "дни превращаются в дни между заседаниями суда, все вокруг серое, одинаковое".

Кроме того, Вышинский поблагодарил коллег за поддержку. "Я почувствовал себя в греческой фаланге или в строю, когда увидал эти подписи, я почувствовал, что рядом есть люди, которые меня помнят, не только помнят, которые радеют за меня. Не потому что я Кирилл Валерьевич Вышинский, а потому что я журналист Кирилл Вышинский", - добавил он.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.