Москалькова назвала освобождение граждан новой страницей отношений с Киевом

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взаимное освобождение граждан России и Украины стало новой страницей отношений в гуманитарной и правозащитной сфере, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Большой многолетний труд по возвращению людей открывает новую страницу в отношениях между нашими государствами - этому дню предшествовала огромная работа, которая шла тяжело, пока 11 июля между президентами наших стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся разговор, который позволил эту работу положить в конструктивное русло", сказала Москалькова.