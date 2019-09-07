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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Киселев проанонсировал пресс-конференцию с Вышинским

14:06 07.09.2019 (обновлено: 16:22 07.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев проанонсировал пресс-конференцию с Кириллом Вышинским, освобождённым по решению суда в Киеве и прилетевшим в субботу в Москву.
"Добро пожаловать на пресс-конференцию в 10 утра в агентстве "Россия сегодня" в понедельник", - сказал Киселев журналистам, встречая Вышинского в аэропорту.
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Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРИА НовостиДмитрий КиселевОбщество
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