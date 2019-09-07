Киселев проанонсировал пресс-конференцию с Вышинским

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев проанонсировал пресс-конференцию с Кириллом Вышинским, освобождённым по решению суда в Киеве и прилетевшим в субботу в Москву.

"Добро пожаловать на пресс-конференцию в 10 утра в агентстве "Россия сегодня" в понедельник", - сказал Киселев журналистам, встречая Вышинского в аэропорту.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".