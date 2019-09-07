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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

14:04 07.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.
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Песков подтвердил, что в Россию в частности вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаОбщество
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