В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.

В СФ назвали обмен между РФ и Украиной прологом в продвижении "Минска-2"

В СФ назвали обмен между РФ и Украиной прологом в продвижении "Минска-2"

Песков подтвердил, что в Россию в частности вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.