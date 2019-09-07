В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.
Песков подтвердил, что в Россию в частности вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.