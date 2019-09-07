Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.