Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах в Крыму.
"Я думаю, что во втором этапе мы будем серьезно работать, и мы освободим всех наших людей, потому что много наших людей в Крыму…. Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро… в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем", - сказал Зеленский журналистам в аэропорту, отвечая на вопрос известно ли ему, что еще много украинцев и крымских татар остаются в тюрьмах. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.