Кирилл Вышинский прибыл в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с ним в Москву прибыли освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева.

Как признался Вышинский, чувствует он себя хорошо.

"О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит", — сказал журналист, сойдя с трапа самолета.

При этом, по его словам, за год он похудел почти на десять килограммов. Вышинский уточнил, что в последний раз взвешивался в марте 2019 года. До этого — незадолго перед арестом.

"Тюрьма, конечно, неприятная вещь, но есть и положительные моменты", — сказал он.

Три букета роз

Руководитель портала РИА Новости Украина после прибытия в Москву купил сразу три букета: жене, матери и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Он объяснил, что жене подарит букет из светло-розовых роз, а матери и Москальковой — бордовые.

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"Мучение — покупать женщинам цветы. Но в то же время огромное удовольствие", - сказал Вышинский, добавив, что в Киеве у него не было времени купить цветы.

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.