Кирилл Вышинский прибыл в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с ним в Москву прибыли освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева.
Как признался Вышинский, чувствует он себя хорошо.
"О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит", — сказал журналист, сойдя с трапа самолета.
При этом, по его словам, за год он похудел почти на десять килограммов. Вышинский уточнил, что в последний раз взвешивался в марте 2019 года. До этого — незадолго перед арестом.
"Тюрьма, конечно, неприятная вещь, но есть и положительные моменты", — сказал он.
Три букета роз
Руководитель портала РИА Новости Украина после прибытия в Москву купил сразу три букета: жене, матери и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Он объяснил, что жене подарит букет из светло-розовых роз, а матери и Москальковой — бордовые.
"Мучение — покупать женщинам цветы. Но в то же время огромное удовольствие", - сказал Вышинский, добавив, что в Киеве у него не было времени купить цветы.
Дело Кирилла Вышинского
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной.
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Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково.
2 из 2
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.