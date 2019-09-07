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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

13:51 07.09.2019 (обновлено: 16:47 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.
Дипломат отметила, что процесс состоялся, несмотря на провокации и объективные трудности. Она также призвала стороны поддерживать подобный настрой для решения проблем.
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В комментарии в фейсбуке представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что в контексте освобождения граждан "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".
"Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий", — заключила Захарова.
Сегодня самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице.
В конце лета стороны приступили к работе по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц. В ходе Восточного экономического форума президент Владимир Путин отмечал, что этот вопрос решится в ближайшее время.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевМИД РФМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
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