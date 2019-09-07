Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала взаимное освобождение российских и украинских граждан результатом политической воли и системной кропотливой работы.

Дипломат отметила, что процесс состоялся, несмотря на провокации и объективные трудности. Она также призвала стороны поддерживать подобный настрой для решения проблем.

В комментарии в фейсбуке представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что в контексте освобождения граждан "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".

"Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий", — заключила Захарова.

Сегодня самолет с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице.