Зеленский встретил у трапа прилетевших из России украинцев

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между РФ и Украиной в аэропорту "Борисполь".

Кроме президента, у самолета их встречают близкие.

Президент жмет руку каждому и обнимает, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Несколько минут назад самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.