Зеленский встретил у трапа прилетевших из России украинцев

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между РФ и Украиной в аэропорту "Борисполь".
Кроме президента, у самолета их встречают близкие.
Президент жмет руку каждому и обнимает, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Несколько минут назад самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.