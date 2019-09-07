Адвокат назвал обмен граждан России и Украины общим праздником

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Одновременное освобождение осужденных и задержанных лиц между Россией и Украиной - общий праздник для двух стран, считает адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы украинских военных, нарушивших морскую границу в Керченском заливе.

"Сегодняшний обмен — не просто воссоединение бывших пленных со своими родными и близкими, это возвращение людей на родину. Сегодня общий для России и Украины праздник. Мы все наконец-то встречаем своих граждан на родной земле. Это наша общая радость и общая победа", - написал он в своем Telegram-канале.

Адвокат отметил, что обмен был бы невозможен "без титанических усилий двух прекрасных женщин-омбудсменов, Татьяны Москальковой со стороны России и Людмилы Денисовой со стороны Украины".

Он также поблагодарил коллег-адвокатов, хирурга, который лечил одного из украинских военных, и других причастных к обмену людей.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.