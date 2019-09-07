В Москве сделано много для создания комфортной жизни горожан, заявил Путин

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблем в Москве еще достаточно, но в столице уже сделано очень много для создания деловой среды и комфортной жизни горожан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица нашей страны, а по праву - достояние России, уникальное отражение всех ее эпох", - сказал Путин, выступая на праздничных мероприятиях по случаю Дня города на ВДНХ.

Он подчеркнул, что Москва помнит о своих корнях, героях и подвижниках.

"Одновременно это город, который всегда устремлен в будущее, кипучий, деловой, а порой и очень жесткий ритм. При этом это радушный город, гостеприимный", - добавил президент.

По его словам, столица открывает огромные возможности для самореализации, "отторгает равнодушие и косность".

Столица требует постоянного развития и освоения нового, полной отдачи от тех, кто живет и работает в Москве, уточнил президент.

"Мы видим, как преобразилась столица в последние годы. Это просто очевидный факт. Как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и деловой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств", - заявил Путин.

При этом он отметил, что, конечно, при таком масштабе не может не быть проблем. "Их еще достаточно, но сделано много, причем во всех без исключения районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами. Все они: все улицы, парки, все уголки столицы - они все очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга", - сказал глава государства.

Путин сообщил, что россияне по праву гордятся столицей.

Он поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина, всех москвичей за слаженную и результативную работа. "Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине", - заключил Путин.