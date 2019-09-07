Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T13:18Z
https://ria.ru/20190907/1558422510.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/26/1553292699_0:214:2896:1843_1036x0_80_0_0_502e04badabd57b5700c5a69e7fcc54c.jpg
РИА Новости
Культура

Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве

13:18 07.09.2019
243
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в московских Сокольниках открыл выставку "Частные музеи России. Самородки России", которая представит более 100 частных музеев со всей страны 7-8 сентября.
"Поздравляю вас всех с Днем Москвы! День Москвы - это формальный повод отметить нам те успехи, которые делает Москва каждый год. На самом деле все мы счастливы, что нам повезло жить в Москве в эти годы, когда каждый день, каждую неделю, каждый месяц Москва приукрашается, становится более комфортным, удобным, эффективным и ярким городом", - сказал Мединский на открытии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
Вчера, 13:06Радио
Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Министр культуры, обращаясь к руководителям частных музеев, чьи экспозиции представлены в выставочном центре "Сокольники", назвал их самородками России.
"Те, кто кладут свой труд, время, талант, знания, финансовые средства на то, чтобы оставить память поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране, которые создала наша культура. Спасибо вам огромное! Мы хвастаемся успехами нашей музейной отрасли, за последние шесть лет посещаемость музеев в России выросла более чем в два раза и, конечно, огромные цифры называют наши лидеры отрасли - Петергоф, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей, но все больше и больше в нашей стране частных музеев, и это добрый знак", - добавил Мединский.
Инсталляция у входа на ВДНХ
Вчера, 12:45РИА Новости
ВДНХ возвращает себе роль крупнейшего экспозиционного центра, заявил Путин
По его словам, это первая подобная выставка не только в России, но и, как говорят организаторы, в мире. "Надеюсь, что не последняя, что с каждым годом она будет привлекать всё больше и больше участников и внимание посетителей", - заключил министр.
Экспозиция расскажет о многообразии народной культуры и традициях регионов России. Впервые в истории в одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки — Музей столярных инструментов, музей "Железное царство", Современный музей каллиграфии, Военный музей Карельского перешейка, Театр-музей Ильи Муромца, Музей русских суеверий, Музей козла, Музей истории телефонов, Боровский музей — Дом купечества и старообрядчества.
В рамках выставки также запланированы выставки, лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы.
100013
Обсудить 0
КультураВладимир МединскийМосква
Рекомендуем
Баннер МИА Россия сегодня
РИА Новости 12-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин поздравил Художественно-исторический музей имени Григорьева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
Путин поздравил москвичей с Днем города
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвященных празднованию Дня города Москвы
Медведев поздравил москвичей с Днем города
Лента
новостей
Сотрудник безопасности на взлетной полосе аэропорта Борисполь
В Киеве приземлился самолет с освобожденными в Москве украинскими военными
Родственники украинских военнослужащих, нарушивших морскую границу РФ, ожидают самолет из Москвы в аэропорту Борисполя
Адвокат назвал обмен граждан России и Украины общим праздником
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала закрыть уголовные дела в отношении россиян на Украине
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
В Москве сделано много для создания комфортной жизни горожан, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин в воскресенье проголосует на выборах в Мосгордуму
Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов на стенде с VR-проектом РИА Новости Лунная станция
Замминистра культуры РФ предложил перевести "сНежное шоу" в VR
Страница социальной сети Одноклассники
Одноклассники запустили "Новости региона"
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Путин предложил назвать строящийся комплекс на Байконуре в честь Назарбаева
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Москалькова оценила важность диалога Путина и Зеленского для освобождения
Сенатор Олег Морозов
В СФ назвали освобождение граждан России и Украины прорывом в отношениях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
Лента новостейМолния