Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве

"Те, кто кладут свой труд, время, талант, знания, финансовые средства на то, чтобы оставить память поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране, которые создала наша культура. Спасибо вам огромное! Мы хвастаемся успехами нашей музейной отрасли, за последние шесть лет посещаемость музеев в России выросла более чем в два раза и, конечно, огромные цифры называют наши лидеры отрасли - Петергоф, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей, но все больше и больше в нашей стране частных музеев, и это добрый знак", - добавил Мединский.