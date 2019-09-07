Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в московских Сокольниках открыл выставку "Частные музеи России. Самородки России", которая представит более 100 частных музеев со всей страны 7-8 сентября.
"Поздравляю вас всех с Днем Москвы! День Москвы - это формальный повод отметить нам те успехи, которые делает Москва каждый год. На самом деле все мы счастливы, что нам повезло жить в Москве в эти годы, когда каждый день, каждую неделю, каждый месяц Москва приукрашается, становится более комфортным, удобным, эффективным и ярким городом", - сказал Мединский на открытии.
Министр культуры, обращаясь к руководителям частных музеев, чьи экспозиции представлены в выставочном центре "Сокольники", назвал их самородками России.
"Те, кто кладут свой труд, время, талант, знания, финансовые средства на то, чтобы оставить память поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране, которые создала наша культура. Спасибо вам огромное! Мы хвастаемся успехами нашей музейной отрасли, за последние шесть лет посещаемость музеев в России выросла более чем в два раза и, конечно, огромные цифры называют наши лидеры отрасли - Петергоф, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей, но все больше и больше в нашей стране частных музеев, и это добрый знак", - добавил Мединский.
По его словам, это первая подобная выставка не только в России, но и, как говорят организаторы, в мире. "Надеюсь, что не последняя, что с каждым годом она будет привлекать всё больше и больше участников и внимание посетителей", - заключил министр.
Экспозиция расскажет о многообразии народной культуры и традициях регионов России. Впервые в истории в одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более 100 частных музеев от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки — Музей столярных инструментов, музей "Железное царство", Современный музей каллиграфии, Военный музей Карельского перешейка, Театр-музей Ильи Муромца, Музей русских суеверий, Музей козла, Музей истории телефонов, Боровский музей — Дом купечества и старообрядчества.
В рамках выставки также запланированы выставки, лекции, мастер-классы, конференции и круглые столы.