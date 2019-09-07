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РИА Новости

В Госдуме позитивно оценили идею о новой системе добровольных накоплений

13:12 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позитивно оценил инициативу Минфина РФ о новой системе добровольных накоплений, комитет ГД готов рассмотреть и поддержать проект, когда он поступит в нижнюю палату парламента.
Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила ранее пресс-служба министерства. Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.
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"Я позитивно отношусь к данному предложению… В принципе, основные идеи, я так понимаю, в этом законопроекте описаны… Мы рассмотрим, поддержим (когда проект поступит в ГД)", - сказал РИА Новости Аксаков.
Депутат добавил, что такие стимулы позволят гражданам при выходе на пенсию чувствовать себя более уверенно.
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Ранее финансовые власти разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму. Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что рассчитывает на запуск механизма ИПК с 2020 года.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам в конце августа 2019 года, что Минфин РФ совместно с ЦБ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений, называться ИПК, как планировалось ранее, она не будет.
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Госдума РФМинистерство финансов РФАнатолий АксаковРоссияОбщество
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