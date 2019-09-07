Зеленский прибыл в аэропорт, где ждут прилета из РФ украинских заключенных

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", куда, как ожидается, прилетит самолет с участниками договоренностей об освобождении между Украиной и Россией, сообщает издание "Страна.ua".
"В "Борисполь" приехал Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.