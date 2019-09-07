Борт с участниками договоренности об освобождении пересек границу России

Самолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия" с освобожденными на Украине вошел в воздушное пространство РФ, свидетельствуют данные сайта FlightRadar.

Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. На борту находятся руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, а также освобожденные на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины возвращаются 33 человека.

© Flightradar24 Информация о рейсе Киев - Москва на сайте Flightradar. 7 сентября 2019 © Flightradar24 Информация о рейсе Киев - Москва на сайте Flightradar. 7 сентября 2019

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.