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РИА Новости

Малышева рассказала, что ее удивило в холодильнике матери

12:58 07.09.2019 (обновлено: 13:55 07.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире "Русского радио" о том, как обнаружила в холодильнике у матери копченую колбасу.
Передача была посвящена вредным привычкам. Речь зашла о здоровом питании, и телеведущая поделилась случаем из жизни. Она зашла в гости к родителям, заглянула в холодильник и увидела там не совсем полезный продукт.
"Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу. Я ей говорю: "Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни". И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня", — рассказала Малышева.
Не читать наставления матери ее убедил брат. Он напомнил, что ей 86 лет и она может есть все что хочет.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Елена МалышеваЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
А не удивило, что в холодильнике свет загорается?
7 сентября, 13:27
Naum Vygodsky
8320014
Возраст мамы доказывает, что её дочь навязывает окружащим глупости, которые сама же и придумывает. Никакого вреда от настоящих копчёностей нет, если они изготовлены без нарушения проверенных веками технологий.
7 сентября, 13:43
scoffer
3701005
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