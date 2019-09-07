Малышева рассказала, что ее удивило в холодильнике матери

Передача была посвящена вредным привычкам. Речь зашла о здоровом питании, и телеведущая поделилась случаем из жизни. Она зашла в гости к родителям, заглянула в холодильник и увидела там не совсем полезный продукт.

"Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу. Я ей говорю: "Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни". И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня", — рассказала Малышева.