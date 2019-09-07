В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей", — заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Париже.

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. <…> России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", — ответил глава Пентагона на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка.

Эспер выразил сожаление, что страны сейчас находятся в подобной ситуации. "Наша цель — попытаться поставить их (Россию. — Прим. ред.) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", — заключил Эспер.

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект. Он отметил, что оставаться в войне позиций с Россией, так же, как и "выступать с позиции слабого по отношению к России", не в интересах Франции, поэтому, по его мнению, "нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией. — Прим. ред.) очень глубоко".