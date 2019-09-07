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РИА Новости

В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"

12:53 07.09.2019 (обновлено: 22:33 07.09.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей", — заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Париже.
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"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. <…> России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", — ответил глава Пентагона на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка.
Эспер выразил сожаление, что страны сейчас находятся в подобной ситуации. "Наша цель — попытаться поставить их (Россию. — Прим. ред.) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", — заключил Эспер.
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В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект. Он отметил, что оставаться в войне позиций с Россией, так же, как и "выступать с позиции слабого по отношению к России", не в интересах Франции, поэтому, по его мнению, "нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией. — Прим. ред.) очень глубоко".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Все что угрожает стабильности безнаказанно бомбить и грабить автоматически угрожает интересам США.
7 сентября, 15:29
Петя Алкаш
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СССР забыли упомянуть , который они развалили , и построили у нас капитализм .
7 сентября, 15:49
Губернатор о.Борнео
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