Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенных между Москвой и Киевом, сообщила экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева.

На Украину из России возвращаются в рамках договоренностей Москвы и Киева 35 человек, уточнила экс-омбудсмен.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.