Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенных между Москвой и Киевом, сообщила экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева.
"Владимир Зеленский своим указом несколько дней назад помиловал 16 лиц, среди которых три женщины", - сказала Карпачева в эфире телеканала "Наш".
На Украину из России возвращаются в рамках договоренностей Москвы и Киева 35 человек, уточнила экс-омбудсмен.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.