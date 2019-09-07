Путин поздравил Великолукский драматический театр с юбилеем

"Вы по праву можете гордиться историей родного театра и его создателями – великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры. Именно их художественные идеи и заветы легли в основу творческой деятельности театра на долгие годы вперёд", - говорится в сообщении.