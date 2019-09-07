Путин поздравил Великолукский драматический театр с юбилеем

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со столетием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы по праву можете гордиться историей родного театра и его создателями – великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры. Именно их художественные идеи и заветы легли в основу творческой деятельности театра на долгие годы вперёд", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, нынешний коллектив театра всегда открыт для смелых, новаторских экспериментов и предлагает зрителям интересные постановки.
"Отрадно, что вы активно участвуете в театральных конкурсах и фестивалях, много и успешно гастролируете", - добавил Путин.
Глава РФ пожелал Великолукскому драмтеатру вдохновенно трудиться, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра.