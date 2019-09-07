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РИА Новости
Культура

Путин поздравил Великолукский драматический театр с юбилеем

12:48 07.09.2019 (обновлено: 12:49 07.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Великолукского драматического театра со столетием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы по праву можете гордиться историей родного театра и его создателями – великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры. Именно их художественные идеи и заветы легли в основу творческой деятельности театра на долгие годы вперёд", - говорится в сообщении.
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Президент подчеркнул, нынешний коллектив театра всегда открыт для смелых, новаторских экспериментов и предлагает зрителям интересные постановки.
"Отрадно, что вы активно участвуете в театральных конкурсах и фестивалях, много и успешно гастролируете", - добавил Путин.
Глава РФ пожелал Великолукскому драмтеатру вдохновенно трудиться, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра.
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КультураСергей ЭйзенштейнВладимир ПутинРоссия
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