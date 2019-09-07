Москва должна оставаться локомотивом экономики, заявил Собянин

"Лидерство нужно не для того, чтобы просто называться лидером, не само по себе, а для того, чтобы 2 миллиона маленьких москвичей, подростков, которые живут в Москве, получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными. Для того чтобы 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надёжной социальной защитой. Для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату. Это, в конце концов, нужно для того, чтобы Москва оставалась локомотивом развития современной экономики",- отметил Собянин в ходе торжественного открытия Дня города на ВДНХ.