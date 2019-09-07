Москва должна оставаться локомотивом экономики, заявил Собянин

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу поздравил москвичей с Днём города, отметив, что столица должна оставаться локомотивом экономики.
По словам мэра, Москва уже является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться быть лидером среди городов по качеству образования, здравоохранения, по качеству жизни.
"Лидерство нужно не для того, чтобы просто называться лидером, не само по себе, а для того, чтобы 2 миллиона маленьких москвичей, подростков, которые живут в Москве, получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными. Для того чтобы 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надёжной социальной защитой. Для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату. Это, в конце концов, нужно для того, чтобы Москва оставалась локомотивом развития современной экономики",- отметил Собянин в ходе торжественного открытия Дня города на ВДНХ.
Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая в эти дни станет пешеходной.