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РИА Новости

Москва должна оставаться локомотивом экономики, заявил Собянин

12:46 07.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу поздравил москвичей с Днём города, отметив, что столица должна оставаться локомотивом экономики.
По словам мэра, Москва уже является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться быть лидером среди городов по качеству образования, здравоохранения, по качеству жизни.
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"Лидерство нужно не для того, чтобы просто называться лидером, не само по себе, а для того, чтобы 2 миллиона маленьких москвичей, подростков, которые живут в Москве, получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными. Для того чтобы 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надёжной социальной защитой. Для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату. Это, в конце концов, нужно для того, чтобы Москва оставалась локомотивом развития современной экономики",- отметил Собянин в ходе торжественного открытия Дня города на ВДНХ.
Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая в эти дни станет пешеходной.
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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