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РИА Новости

ВДНХ возвращает себе роль крупнейшего экспозиционного центра, заявил Путин

12:45 07.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнсталляция у входа на ВДНХ
Инсталляция у входа на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инсталляция у входа на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства, где сейчас завершается масштабная реконструкция, возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, культурным, общественным пространством, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе торжеств по случаю Дня города на ВДНХ в субботу Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с праздником. Главные торжественные мероприятия в честь столицы проходят в этом году на легендарной ВДНХ, которая недавно отметила свое 80-летие, напомнил глава государства.
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"Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция, мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - заявил Путин.
"ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным, просветительским, общественным пространством, подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра", - добавил российский лидер.
Эта роль, по его словам, "определяет величие Москвы, является ключевой в ее многовековой истории, в становлении и развитии государства Российского", в укреплении единства многонационального народа России.
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