ВДНХ возвращает себе роль крупнейшего экспозиционного центра, заявил Путин

Инсталляция у входа на ВДНХ. Архивное фото

Инсталляция у входа на ВДНХ

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Выставка достижений народного хозяйства, где сейчас завершается масштабная реконструкция, возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, культурным, общественным пространством, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе торжеств по случаю Дня города на ВДНХ в субботу Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с праздником. Главные торжественные мероприятия в честь столицы проходят в этом году на легендарной ВДНХ, которая недавно отметила свое 80-летие, напомнил глава государства.

"Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция, мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", - заявил Путин.

"ВДНХ с успехом возвращает свое основное предназначение, становится крупнейшим экспозиционным, музейным, культурным, просветительским, общественным пространством, подтверждает непреходящую значимость Москвы как созидательного и объединяющего центра", - добавил российский лидер.