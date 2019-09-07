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РИА Новости

Австралийский журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов

12:42 07.09.2019 (обновлено: 13:03 07.09.2019)
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© Fotolia / MonetБармен наливает пиво в бокал
Бармен наливает пиво в бокал
© Fotolia / Monet
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает газета Daily Mail.
Лейлор приехал в Великобританию освещать турнир по крикету. Перед началом соревнований мужчина решил зайти в один из пабов, чтобы попробовать местный эль.
Как сообщил сам журналист, на нем не было очков, поэтому он не проверил счет и спокойно оплатил его банковской картой. Через несколько часов ему позвонила испуганная жена и сообщила, что с их совместного счета списали около 68 тысяч долларов.
Через некоторое время выяснилось, что официант в баре по ошибке ввел на терминале 55 тысяч фунтов вместо пяти с половиной. Более того, банк списал еще две с половиной тысячи долларов за проведение транзакции.
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Позже Лейлор поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией из того самого бара. На снимке изображен бокал с пивом, который журналист назвал "самым дорогим в истории".
Представитель бара пообещал как можно быстрее разобраться в ситуации. Банк уже вернул журналисту комиссию за платеж.
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ВеликобританияАвстралияВ мире
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