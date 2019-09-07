Австралийский журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает газета Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор заплатил около 68 тысяч долларов за бокал пива в баре в британском Манчестере, сообщает газета Daily Mail

Лейлор приехал в Великобританию освещать турнир по крикету. Перед началом соревнований мужчина решил зайти в один из пабов, чтобы попробовать местный эль.

Как сообщил сам журналист, на нем не было очков, поэтому он не проверил счет и спокойно оплатил его банковской картой. Через несколько часов ему позвонила испуганная жена и сообщила, что с их совместного счета списали около 68 тысяч долларов.

Через некоторое время выяснилось, что официант в баре по ошибке ввел на терминале 55 тысяч фунтов вместо пяти с половиной. Более того, банк списал еще две с половиной тысячи долларов за проведение транзакции.

Позже Лейлор поделился в своем Twitter -аккаунте фотографией из того самого бара. На снимке изображен бокал с пивом, который журналист назвал "самым дорогим в истории".

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) 5 сентября 2019 г.