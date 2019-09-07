В Госдуме прокомментировали разрешение подросткам водить с сопровождающим

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Поправки МВД в закон, согласно которым несовершеннолетние смогут сесть за руль в сопровождении опытного водителя, могут привести к злоупотреблениям, поэтому нужно либо снижать возраст управления автомобилем, либо оставить все как есть, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Ранее МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут сесть за руль в сопровождении опытного водителя.

"Надо принципиально просто решать вопрос: либо снижение порога, если действительно это востребовано в обществе, если это адекватно, либо оставить все как есть. А вот эти все полумеры приведут просто к злоупотреблению, когда будут закрываться глаза, возможно, небезвозмездно", - сказал РИА новости Ионин.