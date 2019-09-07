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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали разрешение подросткам водить с сопровождающим

12:32 07.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Поправки МВД в закон, согласно которым несовершеннолетние смогут сесть за руль в сопровождении опытного водителя, могут привести к злоупотреблениям, поэтому нужно либо снижать возраст управления автомобилем, либо оставить все как есть, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.
Ранее МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут сесть за руль в сопровождении опытного водителя.
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"Надо принципиально просто решать вопрос: либо снижение порога, если действительно это востребовано в обществе, если это адекватно, либо оставить все как есть. А вот эти все полумеры приведут просто к злоупотреблению, когда будут закрываться глаза, возможно, небезвозмездно", - сказал РИА новости Ионин.
Парламентарий добавил, что не видит смысла в данной инициативе, так как потом такие поправки будет сложно контролировать с точки зрения сопровождения несовершеннолетних за рулем.
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