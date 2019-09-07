В Москве рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты в котловане во время замены труб системы канализации на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №100 на Дмитровском шоссе при замене труб канализации плита придавила одного рабочего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у пострадавшего, по предварительным данным, перелом таза. Работы на месте ЧП проводит субподрядная организация "Экосеть" в интересах Мосводоканала. Обстоятельства ЧП выясняются.