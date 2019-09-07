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РИА Новости

В Москве рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты

12:32 07.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты в котловане во время замены труб системы канализации на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №100 на Дмитровском шоссе при замене труб канализации плита придавила одного рабочего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у пострадавшего, по предварительным данным, перелом таза. Работы на месте ЧП проводит субподрядная организация "Экосеть" в интересах Мосводоканала. Обстоятельства ЧП выясняются.
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МоскваМосводоканалПроисшествия
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