В Москве рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рабочий получил тяжелые травмы при падении бетонной плиты в котловане во время замены труб системы канализации на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №100 на Дмитровском шоссе при замене труб канализации плита придавила одного рабочего", - сказал собеседник агентства.