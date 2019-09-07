Кипрская церковь надеется не допустить раскола православия из-за Украины

АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Кипрская православная церковь хочет сохранить православие единым, старается не допустить его раскола из-за предоставления патриархом Константинопольским Варфоломеем томоса автокефалии Украине и воздержится от определения позиции по этому вопросу, заявил архиепископ Кипрский Хризостом Второй.

Видеозапись опубликовало агентство церковных новостей Romfea

"Мы придерживаемся строгой позиции, мы хотим, чтобы православие было единым, и мы стараемся, чтобы не было раскола", - сказал Хризостом журналистам.

"Как Церковь Кипра мы не говорили, что признаем ("новую церковь" Украины) или что не признаем. Мы придерживаемся нейтральной позиции и хотим иметь хорошие отношения со всеми", - добавил архиепископ Кипра.

"Мы попытались и начали посещать предстоятелей разных церквей, и мы поняли, что Вселенский патриарх этого не хочет", - сказал Хризостом.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.