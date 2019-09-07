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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кипрская церковь надеется не допустить раскола православия из-за Украины

12:25 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II . Архивное фото
АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Кипрская православная церковь хочет сохранить православие единым, старается не допустить его раскола из-за предоставления патриархом Константинопольским Варфоломеем томоса автокефалии Украине и воздержится от определения позиции по этому вопросу, заявил архиепископ Кипрский Хризостом Второй.
Видеозапись опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
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"Мы придерживаемся строгой позиции, мы хотим, чтобы православие было единым, и мы стараемся, чтобы не было раскола", - сказал Хризостом журналистам.
"Как Церковь Кипра мы не говорили, что признаем ("новую церковь" Украины) или что не признаем. Мы придерживаемся нейтральной позиции и хотим иметь хорошие отношения со всеми", - добавил архиепископ Кипра.
"Мы попытались и начали посещать предстоятелей разных церквей, и мы поняли, что Вселенский патриарх этого не хочет", - сказал Хризостом.
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В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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