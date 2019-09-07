Путин поздравил москвичей с Днем города

"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города. — Прим. ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в честь праздника на ВДНХ.

Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные состязания ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой мероприятий станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. Церемония открытия Дня города состоится в субботу на ВДНХ. Центральная площадка торжеств — Тверская улица, в эти дни она станет пешеходной.