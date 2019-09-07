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РИА Новости

Путин поздравил москвичей с Днем города

12:15 07.09.2019 (обновлено: 12:55 07.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.

"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города. — Прим. ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в честь праздника на ВДНХ.

Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные состязания ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой мероприятий станет юбилей ВДНХ, которой в этом году исполняется 80 лет. Церемония открытия Дня города состоится в субботу на ВДНХ. Центральная площадка торжеств — Тверская улица, в эти дни она станет пешеходной.
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