В Сети появился полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Историческая драма будет состоять из четырех эпизодов и расскажет о последних годах царствования Екатерины II, а также о ее романе с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк). Отношения с ним, по мнению авторов сериала, сформировали будущее российской политики, вплоть до смерти императрицы в 1796 году.