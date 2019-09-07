В Сети появился полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На YouTube-канале HBO опубликовали первый полный трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" о российской императрице, которую сыграла обладательница премии "Оскар" британская актриса Хелен Миррен.
Историческая драма будет состоять из четырех эпизодов и расскажет о последних годах царствования Екатерины II, а также о ее романе с Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк). Отношения с ним, по мнению авторов сериала, сформировали будущее российской политики, вплоть до смерти императрицы в 1796 году.
Режиссером проекта выступил Филип Мартин, который снял сериалы "Корона", "Валландер", "Туннель" и другие.
Премьера "Екатерины Великой" состоится 21 октября на HBO.