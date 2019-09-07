Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию

Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что вместе с остальными освобожденными на Украине россиянами ожидает посадки на спецборт для вылета в Москву.

О том, что Вышинский в субботу вылетает из Киева, сообщил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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В настоящий момент он ожидает посадки на самолет специального летного отряда "Россия", который, по данным сайта Flightradar , ранее прибыл в Киев.

© Flightradar24 Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019 © Flightradar24 Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины летят 33 человека, в том числе Вышинский.

© РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.