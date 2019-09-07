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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из двух населенных пунктов

11:44 07.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вода ушла из двух населенных пунктов Дальнего Востока за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Освободились от воды по одному населенному пункту в Хабаровском крае и Еврейской АО, а также шесть жилых домов, 385 приусадебных участков и 3 участка автодорог", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за сутки оказались подтоплены два населенных пункта в Хабаровском крае и один в Еврейской АО. В Еврейской АО, Хабаровском и Приморском краях остаются подтопленными 93 населенных пункта, в Приморском крае подтоплен один населенный пункт, в Хабаровском крае – 52, в Еврейской АО – 40. В семи пунктах временного размещения остаются 84 человека, в том числе 27 детей.
"За сутки МЧС России выполнили следующие аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, освободившихся от воды: проведена откачка воды и очищены 204 подворий, просушены 34 дома, вывезено 40 кубических метра мусора, восстановлены участки автомобильных дорог протяженностью 2,1 километра", - говорится в сообщении.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Тайфун принес в районы Приморского края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен также в районах Приморья.
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