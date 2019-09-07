В РКЦ "Прогресс" около 40 ракет "Союз" находятся в ожидании запуска

"У нас на предприятии находятся на хранении порядка 40 ракет-носителей ("Союз") для различных космодромов в обеспечение нужд генеральных заказчиков", - доложил он президенту России Владимиру Путину. Видео размещено на сайте Кремля .

Баранов добавил, что сейчас на космодроме Восточный находятся две ракеты "Союз-2", до конца года будут доставлены ещё три "Союза-2". По его словам, это позволит выполнить план из пяти пусков с Восточного в 2020 году.