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РИА Новости

В РКЦ "Прогресс" около 40 ракет "Союз" находятся в ожидании запуска

11:42 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз" на космодроме "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя Союз на космодроме Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывоз ракеты-носителя "Союз" на космодроме "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Около 40 ракет-носителей "Союз" хранятся в Ракетно-космическом центре "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) в ожидании готовности к запуску космических аппаратов, заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"У нас на предприятии находятся на хранении порядка 40 ракет-носителей ("Союз") для различных космодромов в обеспечение нужд генеральных заказчиков", - доложил он президенту России Владимиру Путину. Видео размещено на сайте Кремля.

Баранов добавил, что сейчас на космодроме Восточный находятся две ракеты "Союз-2", до конца года будут доставлены ещё три "Союза-2". По его словам, это позволит выполнить план из пяти пусков с Восточного в 2020 году.
Ракеты семейства "Союз" запускаются с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.
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