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РИА Новости

На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

11:40 07.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
По данным ведомства, в субботу утром из-за повреждения отключены линии электропередачи 110 кВ "Белореченская тяговая – Очистные сооружения" и "Центральная – Северная" с отпайками (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Кубаньэнерго").
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"Без электроснабжения остались бытовые потребители АО "НЭСК-электросети" в городе Белореченске (около 30 700 человек). Мощность отключенных потребителей 7,8 МВт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведутся аварийно-спасательные работы.
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