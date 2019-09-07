На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным ведомства, в субботу утром из-за повреждения отключены линии электропередачи 110 кВ "Белореченская тяговая – Очистные сооружения" и "Центральная – Северная" с отпайками (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "Кубаньэнерго").

"Без электроснабжения остались бытовые потребители АО "НЭСК-электросети" в городе Белореченске (около 30 700 человек). Мощность отключенных потребителей 7,8 МВт", - говорится в сообщении.