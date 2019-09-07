"Ты вся такая из себя, а я простой": Тима Белорусских выпустил новый клип

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских опубликовал на YouTube клип на песню "Привычка убегать".

Тима играет фотографа. Его герой практически каждый день встречает красивых незнакомок на улицах города, в которых тут же влюбляется, но не успевает ничего узнать о них.

Песня "Привычка убегать" была написана в 2017 году. Однако записать трек и снять клип удалось только сейчас.