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РИА Новости
Культура

"Ты вся такая из себя, а я простой": Тима Белорусских выпустил новый клип

11:45 07.09.2019
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© Kaufman LabelТима Белорусских - Привычка убегать. Стоп-кадр видео
Тима Белорусских - Привычка убегать. Стоп-кадр видео
© Kaufman Label
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Музыкант Тима Белорусских опубликовал на YouTube клип на песню "Привычка убегать".
Тима играет фотографа. Его герой практически каждый день встречает красивых незнакомок на улицах города, в которых тут же влюбляется, но не успевает ничего узнать о них.
Песня "Привычка убегать" была написана в 2017 году. Однако записать трек и снять клип удалось только сейчас.
"Обожаю Тиму, все песни такие душевные", "наконец мой любимый певец выпустил что-то новое", "без рекламы, без массовки, без всего того лишнего, что есть в предыдущих - очень понравилось!", - прокомментировали поклонники музыканта.
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